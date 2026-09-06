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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الركنة على الدكة خطر.. تحذير شديد اللهجة من محسن صالح لعموتة بسبب حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات
علا محمد

أكد محسن صالح، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ضرورة قيام الجهاز الفني بتقييم أداء اللاعبين عقب كل مباراة، والبحث عن البدائل حال وجود لاعب لا يقدم المستوى المطلوب منه داخل الملعب.

وقال محسن صالح، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج «الكلام المظبوط»: «المدرب لا بد إنه يعمل تقييم بعد كل مباراة، ولما يلاقي إن عنده لعيب ما بيؤديش الواجب المطلوب منه بنسبة 100%، يبدأ يفكر في البديل».

وتطرق صالح إلى مستوى طاهر محمد طاهر، مؤكدًا أن اللاعب لم يستعد حتى الآن مستواه المعهود، موضحًا: «طاهر محمد طاهر لغاية دلوقتي، مدخلش في فورمة المباريات اللي شفناه فيها في أحسن حالاته».

وأضاف أن طاهر ظهر خلال الموسم الماضي والذي سبقه في بعض الفترات التي تعرض خلالها للانتقادات، قبل أن يستعيد مستواه ويقدم الإضافة الهجومية بتسجيل وصناعة الأهداف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يظهر منه حتى الآن، وهو ما يستوجب بحث المدير الفني حسين عموتة عن حلول أخرى.

محسن صالح: ركن حسين الشحات على الدكة ليس في مصلحة الجميع

وانتقل نجم الأهلي السابق للحديث عن حسين الشحات، معتبرًا أن عدم منحه فرصة كافية للمشاركة يمثل أمرًا يحتاج إلى تفسير، خاصة في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب.

وقال: «حسين الشحات لاعب مهاراته عالية جدًا، هداف، مراوغ، صانع ألعاب، وعنده قدرات كثيرة جدًا، وبالتالي ركنه على الدكة ليس في مصلحة الجميع».

وأشار صالح إلى أن الشحات لاعب دولي وصاحب خبرات كبيرة، محذرًا من التأثير النفسي لاستمرار استبعاده من التشكيل، قائلًا: «لما تركنه على الدكة وتهمله، أنت كده بتحطمه نفسيًا، وبالتالي بيبقى هو مهيأ للغضب».

وأوضح أن كثرة الجلوس على مقاعد البدلاء قد تدفع اللاعب إلى التساؤل ثم الغضب، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات بينه وبين الجهاز الفني، مؤكدًا أن الأفضل هو التعامل مع الأمر مبكرًا ومنح اللاعب حقه في المشاركة حال جاهزيته.

وأضاف: «أنا مش هستنى لغاية ما اللاعب يوصل لحالة الفوران، أنا لا بد إني أمتص هذا الغضب، وأوجد حل لهذه المشكلة، وأدّيله حقه في المشاركة، ليه لأ؟».

محسن صالح يقترح الدفع بالشحات بدلًا من طاهر

وطرح محسن صالح حلًا فنيًا للمشكلة، مؤكدًا أن حسين الشحات قادر على اللعب في أكثر من مركز، قائلًا: «لما نيجي نتكلم ونسأل عن طاهر، طب ما تشيل طاهر وتنزل الشحات؟ هيبقى نفس المركز ونفس الأداء».

وأوضح أن الشحات يستطيع اللعب كجناح أيمن أو أيسر، وكذلك خلف رأس الحربة، فضلًا عن امتلاكه حلولًا فردية وقدرة على تسجيل الأهداف.

واختتم محسن صالح تصريحاته بمناشدة الجهاز الفني للأهلي ضرورة احتواء الموقف.

محسن صالح نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق الجهاز الفني الشحات

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