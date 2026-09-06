استعدادًا لقافلة «إيد واحدة».. محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا مع تحالف العمل الأهلي

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الاجتماع التنسيقي الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة»، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو مجدي، مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأميرة سعيد، المنسق الإعلامي للتحالف، وأحمد العربي، منسق قافلة «إيد واحدة» بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب وكلاء وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ونائب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع خطة تنفيذ القافلة، في ضوء توجه مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكثيف جهودها الميدانية وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين، حيث وقع الاختيار على محافظة الأقصر لاستضافة إحدى قوافل المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة».

وتتضمن القافلة عددًا من الخدمات والتدخلات المتكاملة، من بينها الخدمات الطبية، والمساعدات الغذائية، والكساء، وغيرها من أوجه الدعم، بما يضمن تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات بصورة متزامنة للمواطنين بالمناطق المستهدفة، وتعزيز الأثر التنموي للقافلة.

ومن المقرر تنفيذ القافلة يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من مسؤولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسساته الأعضاء.

ووجّه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، وسرعة استكمال التنسيقات الإدارية والفنية بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن حسن تنظيم القافلة ووصول خدماتها إلى المواطنين والفئات المستهدفة، وتحقيق أهدافها بالشكل الذي يليق بأهالي محافظة الأقصر.

تأتي قافلة الأقصر ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة»، وتكثيف التعاون والتنسيق بين مؤسساته والجهات المعنية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.