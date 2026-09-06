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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفيلم اللبناني “كارجو” يشارك رسميًا في الدورة الثامنة من “ميدفست مصر”

الفيلم اللبناني كارجو
الفيلم اللبناني كارجو
أحمد إبراهيم

بعد سنوات من عرضه في القاهرة، يعود الفيلم اللبناني القصير "كارجو"  Cargo للمخرج كريم الرحباني إلى العاصمة المصرية من جديد، من خلال مشاركته الرسمية ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة، التي تقام خلال الفترة من 10  إلى 14 سبتمبر الجاري بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ميدان التحرير، تحت شعار "بره المشهد". 

وتكتسب عودة «كارجو» إلى القاهرة أهمية خاصة، بعدما ارتبط اسم الفيلم بإحدى أبرز محطاته السينمائية في مصر، حيث سبق أن شارك في الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2017، ضمن مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ليؤكد منذ ذلك الوقت حضوره اللافت على خريطة السينما العربية. 

قصة فيلم كارجو

الفيلم، الذي أُنتج عام 2017 وتبلغ مدته نحو20  دقيقة، تدور أحداثه حول طفل صغير وجده المريض، اللذين يجدان نفسيهما تائهين في منطقة البقاع اللبنانية بعد الفرار من الحرب السورية، قبل أن يواجها رحلة قاسية في محاولة للوصول إلى بيروت. ويقدم الرحباني من خلال العمل معالجة إنسانية لقضايا اللجوء والنزوح وفقدان الأمان ومعاناة الأطفال، من خلال قصة مكثفة تعتمد على المشاعر والتفاصيل اليومية. 

ويجمع «كارجو» في بطولته كلًا من عبدالهادي عساف وسعد الدين مخلالاتي وسينتيا خليفة أما الموسيقي التصويرية لعمر الرحباني، بينما أخرج الفيلم كريم الرحباني، وشارك في كتابة السيناريو مع غدي الرحباني. وقد حظي العمل بجولة واسعة في المهرجانات الدولية، وحصد عددًا من الجوائز، ليصبح واحدًا من الأفلام القصيرة اللافتة في تجربة الرحباني السينمائية. 

وتأتي عودة الفيلم إلى القاهرة في دورة جديدة من «ميدفست» لتفتح فصلًا جديدًا في رحلته المصرية، خاصة أن المخرج كريم الرحباني يحمل علاقة ممتدة بالمهرجانات المصرية؛ ففي الدورة السابعة من ميدفست عام 2025، عاد إلى المهرجان بفيلمه "آخر واحد" One Last Time ، وحصل على جائزة الجمهور، وهي الجائزة التي وصفها بأنها الخامسة التي يحصدها من مصر، مؤكدًا أن مصر تمثل محطة مميزة في مسيرته السينمائية. 

وتشهد الدورة الثامنة من ميدفست مصر مشاركة أكثر من 85  فيلمًا من أكثر من 25 دولة، ضمن 11 برنامجًا سينمائيًا، في إطار توجه المهرجان إلى تقديم تجارب متنوعة تربط السينما بالقصص الإنسانية والقضايا الصحية والاجتماعية. 

وبعد نحو تسع سنوات على رحلته الأولى إلى القاهرة، يعود "كارجو" إلى المدينة التي شهدت واحدة من محطاته الأهم، لكن هذه المرة من بوابة «ميدفست مصر»، ليؤكد أن الأفلام التي تحمل قصصًا إنسانية قادرة على مواصلة رحلتها والوصول إلى جمهور جديد، حتى بعد سنوات من إنتاجها وعروضها الأولى.

فيلم كارجو الفيلم اللبناني القصير كارجو ميدفست مصر مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة كريم الرحباني سينتيا خليفة سعد الدين مخلالاتي عبدالهادي عساف

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