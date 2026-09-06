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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة مختار: رجاء الجداوي طيبة وأحاول تنفيذ نصائحها.. خاص

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
أحمد إبراهيم

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي تحل اليوم ذكرى ميلادها، حيث تعد إحدى أيقونات الفن المصري. 

وقالت أميرة مختار فى تصريح خاص لـ صدى البلد : سعيدة بكل هذا الاحتفاء بذكرى ميلاديد والدتي رجاء الجداوي وأنها مازالت خالدة فى ذاكرة جمهورها الذى يعشقها ويعشق أدوارها. 

وأضافت أميرة مختار : رجاء الجداوي كانت إنسانة طيبة وخلوقة وتحب الجميع وأنا أحاول أن أحافظ على هذه السيرة الطيبة. 

وأوضحت أميرة مختار: هناك كثير من النصائح التي قالتها لى وأنا أحاول أن أنفذها بحذافيرها ولكن هناك بعض الأمور التى يصعب تنفيذها. 

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ 5 سنوات، بعد إصابتها بفيروس كورونا. 

بداية رجاء الجداوي

ولدت الفنانة رجاء الجداوي في محافظة الإسماعيلية، واسمها الحقيقي هو "نجاة علي حسن الجداوي"، والدها كان يعمل بالتجارة بين مصر والحجاز، ووالدتها شقيقة الفنانة تحية كاريوكا.

مسيرة رجاء الجداوي الفنية 

بدأت رجاء الجداوي مسيرتها الفنية بالعمل كعارضة أزياء، ومن خلال عروض الأزياء أتيحت لها فرصة التمثيل، وكان أول ظهور لها على شاشة السينما من خلال فيلم "غريبة" عام 1958، وبعدها مثلت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الشهيرة.

ومن أبرز أعمالها “الواد سيد الشغال، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها”.

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