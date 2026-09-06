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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عثروا على جثمانه فى منزله.. قصة وفاة الفنان التركي سرحات كيليتش

سرحات كيليتش
سرحات كيليتش
أحمد إبراهيم

توفي الفنان التركي سرحات كيليتش عن عمر ناهز 51 عاما، بعد العثور عليه جثة هامدة داخل منزله في منطقة كاجيتهانة بمدينة إسطنبول، يوم 5 سبتمبر الحالي، وسط حالة من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

تفاصيل وفاة سرحات كيليتش

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية، اكتشفت صديقته أوزليم إي. وفاته بعدما توجهت إلى منزله مستخدمة مفتاحها الخاص، عقب عدم تمكنها من التواصل معه منذ يوم 3 سبتمبر.

وعثرت أوزليم على سرحات كيليتش فاقدا للحركة داخل غرفة المعيشة، حيث كان جالسا على أحد المقاعد ولا يتنفس، فسارعت إلى إبلاغ خدمات الطوارئ، ووصلت الفرق الطبية إلى المنزل، إلا أنها أكدت وفاته.

وخلال التحقيقات الأولية، أفادت صديقته للشرطة بأن الفنان التركي كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية، فيما باشرت السلطات التحقيق للوقوف على ملابسات وفاته وتحديد أسبابها بشكل دقيق.

الفحوصات الأولية لجثمان سرحات كيليتش

وكشفت الفحوصات الأولية لجثمان سرحات كيليتش عدم وجود أي علامات تشير إلى تعرضه لاعتداء جسدي، كما لم تظهر عليه جروح مفتوحة، ليتم نقل الجثمان إلى مشرحة معهد الطب الشرعي، تمهيدا لإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة بشكل نهائي.

أعمال سرحات كيليتش

ويعد سرحات كيليتش من أبرز الوجوه المعروفة في الدراما والسينما والمسرح التركي، وقدم خلال مسيرته الفنية الممتدة لسنوات عددا من الأعمال التي لاقت اهتماما من الجمهور.

ولم تقتصر إسهاماته على التمثيل، إذ أسس عام 2014 أكاديمية خاصة لتعليم التمثيل والمسرح، ليواصل من خلالها اهتمامه بالمجال الفني إلى جانب مشاركاته في التلفزيون والسينما والعروض المسرحية.

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