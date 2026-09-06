قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا ينفي شائعات قطع الأشجار بطريق قنا–الأقصر ويؤكد: صور قديمة منذ عام 2024

شوارع قنا
شوارع قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، مشيراً إلى أن قنا شهدت خلال الفترة الأخيرة زراعة مئات الآلاف من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مختلف المراكز والمدن، ضمن جهود الدولة المستمرة لزيادة الرقعة الخضراء، وبما يسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة وتعزيز الأمن المناخي وتحسين جودة الهواء للمواطنين.

ونفى محافظ قنا، ما تم تداوله مؤخراً على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع الأشجار على طريق قنا – الأقصر الزراعي، موضحاً أن الصور والمعلومات المنشورة قديمة وتعود إلى شهر يونيو 2024، أي منذ أكثر من عامين، ولا تمت للواقع الحالي بأي صلة.

وأهاب الببلاوي، بالمواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل تداول أو نشر أخبار وصور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام، مؤكداً استمرار المحافظة في تنفيذ خطط التجميل والتشجير والتوسع في المساحات الخضراء بكافة الخطوط والمحاور الرئيسية.

وفي السياق، أكدت الكيميائية أماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، حرص المحافظة الكامل على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، والعمل المستمر بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يتناسب مع خطة الدولة الشاملة نحو تطوير وتنسيق كافة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة.

وأشارت مدير إدارة شؤون البيئة، إلى أن المحافظة نجحت، بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وأوضحت صلاح، بأن إجمالي الأشجار التي تم زراعتها منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بلغ 211 ألف و118 شجرة، شملت الأشجار الموردة من الوزارة، وأشجار الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى المشاركات المجتمعية، مشيرة إلى أنه تم زراعة أصناف متنوعة مثل المانجو، الجوافة، الرمان، الزيتون، البرتقال، واليوسفي، بجانب زراعة أصناف متعددة من أشجار الزينة الكايا، أبو المكارم، التيكوما، الكازورينا، والكينوكاربس، والتي تم زراعتها على جميع الطرق والمحاور الرئيسية بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة، فضلاً عن جميع مراكز الشباب، الوحدات الصحية، والمدارس التي تضم مساحات صالحة للزراعة.

قنا المبادرة الرئاسية الأشجار المثمرة المساحات الخضراء أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

أسامة رسلان

تفاصيل حصر وتوثيق وتسجيل أصول «الأوقاف».. المتحدث الرسمي يرد

نوم الأطفال

قبل الدراسة.. استشاري تحذر من تغيير مواعيد نوم الأطفال بشكل مفاجئ

صورة أرشيفية

مدير التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية: التحديات لن توقف العملية التعليمية

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد