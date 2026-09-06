محافظ قنا ينفي شائعات قطع الأشجار بطريق قنا–الأقصر ويؤكد: صور قديمة منذ عام 2024

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، مشيراً إلى أن قنا شهدت خلال الفترة الأخيرة زراعة مئات الآلاف من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مختلف المراكز والمدن، ضمن جهود الدولة المستمرة لزيادة الرقعة الخضراء، وبما يسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة وتعزيز الأمن المناخي وتحسين جودة الهواء للمواطنين.

ونفى محافظ قنا، ما تم تداوله مؤخراً على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع الأشجار على طريق قنا – الأقصر الزراعي، موضحاً أن الصور والمعلومات المنشورة قديمة وتعود إلى شهر يونيو 2024، أي منذ أكثر من عامين، ولا تمت للواقع الحالي بأي صلة.

وأهاب الببلاوي، بالمواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل تداول أو نشر أخبار وصور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام، مؤكداً استمرار المحافظة في تنفيذ خطط التجميل والتشجير والتوسع في المساحات الخضراء بكافة الخطوط والمحاور الرئيسية.

وفي السياق، أكدت الكيميائية أماني صلاح، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، حرص المحافظة الكامل على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، والعمل المستمر بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يتناسب مع خطة الدولة الشاملة نحو تطوير وتنسيق كافة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة.

وأشارت مدير إدارة شؤون البيئة، إلى أن المحافظة نجحت، بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وأوضحت صلاح، بأن إجمالي الأشجار التي تم زراعتها منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بلغ 211 ألف و118 شجرة، شملت الأشجار الموردة من الوزارة، وأشجار الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى المشاركات المجتمعية، مشيرة إلى أنه تم زراعة أصناف متنوعة مثل المانجو، الجوافة، الرمان، الزيتون، البرتقال، واليوسفي، بجانب زراعة أصناف متعددة من أشجار الزينة الكايا، أبو المكارم، التيكوما، الكازورينا، والكينوكاربس، والتي تم زراعتها على جميع الطرق والمحاور الرئيسية بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة، فضلاً عن جميع مراكز الشباب، الوحدات الصحية، والمدارس التي تضم مساحات صالحة للزراعة.