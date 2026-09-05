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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع تشغيل 5 مجازر نصف آلية وتدريب العاملين

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر نصف الآلية بالمحافظة، في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة المجازر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز إجراءات السلامة، والحفاظ على جودة اللحوم وضمان انتظام العمل وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة فاطمة الزهراء، مدير إدارة المجازر، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري إدارات الطب البيطري.

 

كما تابع محافظ قنا، سير العمل بالمجازر النصف آلية بالصالحية والمنيرة الحديثة بمدينة قنا، وأبومناع بدشنا، وجراجوس بقوص، وهو بنجع حمادي، والوقوف على معدلات التنفيذ والاستعدادات اللازمة لبدء التشغيل بكفاءة، كما ناقش إجراءات الحماية المدنية والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة داخل المجازر.

واستعرض الببلاوي، الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر ومراحل جاهزيتها، إلى جانب مناقشة آلية تدريب العاملين بالمجازر بالتنسيق مع الشركات المنفذة، بما يضمن رفع كفاءة العاملين وقدرتهم على التعامل مع المعدات والتجهيزات الحديثة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المجازر بشأن أعمال تطهير بيارات المجازر بصورة دورية للحفاظ على كفاءة التشغيل والصحة العامة.

كما كلف محافظ قنا، مديرية الطب البيطري بإعادة توزيع الموارد البشرية وفقًا للاحتياجات الفعلية وبما يواكب مختلف الأنشطة وخاصة أعمال المجازر، مع دراسة تفعيل منظومة الكاميرات داخل المجازر بما يسهم في تعزيز آليات التشغيل وتحقيق مزيد من الرقابة والمتابعة ورفع مستوى الانضباط، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير منظومة المجازر وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.
 



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