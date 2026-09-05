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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يجهز بدائل اضطرارية في الأهلي.. كريم رمزي يكشف التفاصيل

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تحركات حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز أكثر من لاعب لشغل مركز الظهير الأيسر، تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تواجه الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي، في تصريحات تلفزيونية، إن عموتة قام بتجربة محمد هاني وحسين الشحات وياسين مرعي في مركز الظهير الأيسر، ضمن خطة المدرب لتوفير حلول بديلة داخل الفريق.

وأوضح رمزي أن تجارب عموتة تأتي تحسبًا لأي «احتمالات اضطرارية مستقبلية» قد يقع فيها النادي الأهلي، خاصة في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المنافسات المحلية والقارية، والحاجة إلى وجود أكثر من بديل في مختلف المراكز.

وأضاف: «حسين عموتة جرب محمد هاني وحسين الشحات وياسين مرعي في مركز الظهير الأيسر لأي احتمالات اضطرارية مستقبلية ممكن يقع فيها النادي الأهلي».

وتابع: «الراجل بيحط كل الأمور قدام عينيه»، في إشارة إلى حرص المدير الفني على الاستعداد لمختلف السيناريوهات التي قد تواجه الفريق، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على العناصر الأساسية في كل مركز.

وتعكس تحركات عموتة رغبة الجهاز الفني في تجهيز حلول تكتيكية متعددة، بما يمنح الفريق مرونة أكبر في التعامل مع الإصابات أو الإيقافات أو أي غيابات مفاجئة خلال الموسم.

ويواصل الأهلي استعداداته للمنافسات المقبلة، وسط رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، لضمان امتلاك البدائل المناسبة في مختلف المراكز.

الإعلامي كريم رمزي حسين عموتة النادي الأهلي محمد هاني حسين الشحات الأهلي

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