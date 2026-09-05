أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، تفاصيل جديدة بشأن الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول الحوار الذي دار بين محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وزد، ووائل جمعة مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حسن إن وائل جمعة نفى تمامًا ما تردد بشأن تحدثه مع الحكم محمد معروف عن اللاعب علي محمود خلال المباراة.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق: «وائل جمعة قالي نصًا: أقسم بالله ما حصل»، مشيرًا إلى أن العلاقة التي تجمعه بمدير الكرة في الأهلي قوية، وأن ما دار بينهما جاء بصورة ودية وعفوية.

وأضاف أحمد حسن أنه التقى وائل جمعة بالصدفة عقب صلاة الجمعة، وتطرق معه بشكل ساخر إلى الواقعة، قائلًا: «قولت له محمد معروف قالك إيه؟»، ليرد عليه وائل جمعة بالنفي القاطع، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث وأن تسجيلات المباراة موجودة بالكامل.

حقيقة حوار محمد معروف ووائل جمعة

وتأتي تصريحات أحمد حسن في ظل حالة الجدل التي صاحبت مباراة الأهلي وزد، بعدما انتشرت روايات حول طبيعة الحوار بين حكم اللقاء ومدير الكرة بالأهلي، وما إذا كان قد تضمن حديثًا عن اللاعب علي محمود أو مطالبة الحكم بإخراجه من المباراة لحمايته.

وكانت هذه الأنباء قد أثارت تساؤلات بين جماهير الأهلي ومتابعي الكرة المصرية، خاصة مع تداول تفسيرات مختلفة لما دار بين الطرفين أثناء اللقاء.

لجنة الحكام تحسم الجدل

وفي السياق ذاته، أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة الواقعة، مؤكدة أنها قامت بمراجعة تسجيلات غرفة تقنية الفيديو بشكل كامل.

وأوضحت اللجنة أنه لم يثبت وجود أي حديث بين محمد معروف ووائل جمعة بشأن اللاعب علي محمود، كما لم يتضمن الحوار مطالبة الحكم بإخراج اللاعب من أجل حمايته.

وأكدت لجنة الحكام أن الحوار الذي دار بين الطرفين كان متعلقًا باعتراض وائل جمعة على عدم احتساب مخالفة لصالح الأهلي، قبل أن يوضح الحكم أن اللعبة تمت مراجعتها بالفعل من جانب حكم تقنية الفيديو، وأنه لم تكن هناك مخالفة تستوجب احتسابها.

وبذلك، جاء نفي وائل جمعة وتصريحات أحمد حسن متوافقًا مع ما أعلنته لجنة الحكام بشأن تفاصيل الواقعة التي أثارت الجدل عقب مباراة الأهلي وزد.



