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فيتش ترفع قطر من قائمة المراقبة السلبية وتبقي على تصنيفها السيادي عند AA
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيتش ترفع قطر من قائمة المراقبة السلبية وتبقي على تصنيفها السيادي عند AA

قطر
قطر
محمود نوفل

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قطر من قائمة "المراقبة السلبية" وأبقت تصنيفها السيادي عند “AA”. 

وأشارت الوكالة في تقرير لها - بحسب وكالة رويترز -  إلى تراجع المخاطر التي ‌تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس .
 

فيما أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لقطر عند "سلبية"، في ظل المخاطر ​المستمرة الناجمة عن تعطل صادرات الغاز الطبيعي ​المسال عبر مضيق هرمز.


وقالت الوكالة في ​بيان "سيستغرق استيعاب أثر الحرب على الجدارة الائتمانية ​وقتا أطول".
 

وأضافت الوكالة :تتعامل قطر، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي ‌المسال ⁠في العالم، مع اضطرابات في الصادرات عبر مضيق هرمز ونقص مرتبط بالأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة.


يأتي تأكيد التصنيف بعد أشهر من تحذير فيتش ​من خفض التصنيف ​السيادي ⁠لقطر، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب على إيران.


وكانت قطر قد خسرت ​الشهر الماضي نحو ​24 مليار ⁠دولار من مبيعات الغاز منذ بدء الصراع قبل ستة أشهر.


ويُشار إلى أن وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا ⁠أيضا ​تصنيف قطر في وقت ​سابق من العام، قائلتين إن وضعها المالي "الكبير" يخفف من أثر الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران

قطر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وكالة ستاندرد اند بورز الحرب على إيران

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