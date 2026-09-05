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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة قضائية جديدة لـ ترامب قبل إنتخابات التجديد النصفي.. ماذا حدث؟

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أصدرت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني في بوسطن ، التي تنظر في النزاع القانوني حول قواعد الاقتراع البريدي الجديدة الصادرة عن خدمة البريد الأمريكية، قرارًا يقضي بعدم قانونية العمل بجميع بنود هذه القواعد لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وجاء الأمر القضائي بناء على طلب ولايات يقودها الحزب الديمقراطي ومجموعات حقوق التصويت.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت على هيئة البريد الأمريكية (USPS) قواعد جديدة لتقييد وتدقيق بطاقات الاقتراع البريدي قبيل انتخابات التجديد النصفي.


وكان الرئيس دونالد ترمب سعى من خلال أمر تنفيذي إلى فرض شروط تحقق جديدة، وتحديد مواصفات للمظاريف، وإدراج رموز شريطية فريدة (باركود) لمراقبة وإدارة بطاقات الاقتراع عبر البريد.

واعتبرت القاضية الفيدرالية أن هذه القواعد غير قانونية ومخالفة للدستور نظراً لأن تنظيم الانتخابات هو من صلاحيات الولايات وليس الإدارة الفيدرالية، إضافة إلى استحالة تطبيقها عملياً قبل موعد الانتخابات
 

أمريكا هيئة البريد الأمريكية ترامب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الحزب الديمقراطي

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