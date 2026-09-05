قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيتش ترفع قطر من قائمة المراقبة السلبية وتبقي على تصنيفها السيادي عند AA
اختار رغبتك صح.. الحدود الدنيا لكليات جامعة الأزهر في تنسيق 2025
مواعيد القطارات اليوم السبت 5-9-2026 على خط القاهرة - الإسكندرية
راضي عبدالمعطي : المتاجرة بصحة المواطن «خط أحمر».. والمستهلك شريك في ضبط الأسواق
استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟.. خبيرة تغذية تحذر
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب قبل إنتخابات التجديد النصفي.. ماذا حدث؟
إشادة برلمانية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية : يدعم تطوير منظومة التعليم .. ويسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل
طرابزون سبور يضم علي حبش أوغلو نهائيًا قبل غلق فترة القيد
ترامب : كأس العالم لكرة القدم حققت 18مليار دولار للاقتصاد الأمريكي
رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2026.. الموقع يفتح اليوم
مساعد وزير التعليم يكشف تفاصيل «البكالوريا المصرية».. 4 مسارات وتخصص الطالب يبدأ من الصف الثاني الثانوي
كل ما تريد معرفته عن مواصفات وأسعار هواتف iPhone 18 Pro قبل الإطلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية : يدعم تطوير منظومة التعليم .. ويسهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد نواب أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركات التكنولوجية العالمية، باعتباره خطوة داعمة لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم، وتوسيع الاعتماد على المنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تأهيل الطلاب والمعلمين لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركات التكنولوجية العالمية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم جهود الدولة في تحديث منظومة التعليم، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح حماد في تصريحات خاصة أن تطوير الحلول والمنصات التعليمية الرقمية يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في رفع جودة الخدمات التعليمية، وتوفير أدوات حديثة تساعد الطلاب على اكتساب مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز الأدوات التي تعيد تشكيل العديد من القطاعات، ومن بينها التعليم، وهو ما يتطلب إعداد الطلاب والمعلمين للتعامل معه والاستفادة من إمكاناته، مع وضع الضوابط التي تضمن استخدامه بصورة آمنة وفعالة.

الاستفادة من الخبرات العالمية

وأضاف أن الشراكة مع مؤسسات تكنولوجية كبرى تتيح الاستفادة من الخبرات العالمية ونقل أفضل الممارسات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة التركيز على التطبيقات العملية التي تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية.

وشدد حماد على أن تطوير التعليم يمثل استثمارًا طويل الأجل في الإنسان المصري، وأن مواكبة التكنولوجيا وتحديث أدوات التعلم يجب أن يكونا جزءًا أساسيًا من خطط بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل.

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن بحث وزارة التربية والتعليم سبل التعاون مع شركة «جوجل» في مجالات الابتكار وتكنولوجيا التعليم والمنصات الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الاستفادة من خبرات الشركات التكنولوجية العالمية يمكن أن تسهم في تطوير أدوات التعليم، ورفع كفاءة المنصات الرقمية، وإتاحة وسائل تعليمية أكثر تطورًا تتناسب مع احتياجات الطلاب والمعلمين.

 إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية

وأشار إلى أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أهمية أن يكون استخدام هذه التقنيات في إطار يضمن تحقيق أكبر استفادة تعليمية، مع تنمية مهارات الطلاب الرقمية وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا التعليمية لا يقتصر على تحديث الأدوات والمنصات، وإنما يمثل استثمارًا مباشرًا في بناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالات العمل والتكنولوجيا والابتكار.

وشدد العطار على أهمية تحويل نتائج هذه اللقاءات والشراكات إلى برامج ومشروعات ملموسة يستفيد منها الطلاب والمعلمون على أرض الواقع، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم.

وزارة التربية والتعليم تطوير منظومة التعليم تأهيل الطلاب والمعلمين الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني ينفي حدوث أو تلقي بلاغات عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟.. خبيرة تغذية تحذر

استخدام أواني الخدوش في الطبخ
استخدام أواني الخدوش في الطبخ
استخدام أواني الخدوش في الطبخ

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة وتحذير عاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي

برج الثور حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. انفراجة وتحسن في حياتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد