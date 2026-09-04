البرلمان الأوروبي: نرفض أن تكون أوكرانيا دولة هشة أو خاضعة لسيطرة روسيا

قال مستشار الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إن صعوبات وتحديات عديدة تواجه جهود الوساطة بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدا على رفض البرلمان الأوروبي بأن تكون أوكرانيا دولة هشة أو خاضعة لسيطرة روسيا.

وأكد مستشار الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود تباين في المواقف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف مستشار الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أنه جاري العمل على تعزيز سيادة أوكرانيا على أراضيها، مشيرا لوجود انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن موقفه من الوضع في أوكرانيا.