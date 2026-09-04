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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيارة مرتقبة لمسؤولين أمريكيين إلى موسكو وكييف لبحث تسوية أزمة أوكرانيا

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا
رحمة سمير

قال حسين مشيك مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن مصادر روسية أكدت أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، سيزوران العاصمة الروسية موسكو خلال الأيام المقبلة، بعد زيارة مرتقبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في إطار التحركات الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح «مشيك» أن مؤشرات نجاح الوساطة الأمريكية لا تزال محدودة في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع حدة الخطابات والتهديدات المتبادلة بين موسكو وكييف، إلى جانب تصاعد العمليات العسكرية على الأرض من الجانبين.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تتعامل خلال الفترة الأخيرة مع أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الأوكرانية، لافتًا إلى أن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الطيران ببعض المطارات الروسية، فضلًا عن وقوع أضرار وإصابات بين المدنيين، بحسب السلطات المحلية.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن روسيا بدورها تواصل تصعيد ضرباتها العسكرية على أوكرانيا، مشيرًا إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن في ميناء «يجني» بمقاطعة أوديسا، في إطار الحصار البحري المفروض على أوكرانيا، وهو ما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية والعسكرية على كييف.

https://www.youtube.com/shorts/0casDsDLUyo 

موسكو الأزمة الأوكرانية وكييف ترامب أزمة الروسية الأوكرانية

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