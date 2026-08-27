إيفان أوس: الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي قريبًا.. وكييف تطلب دعم الأوروبيين

قال الدكتور إيفان أوس مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إنّ الحرب تمثل تكلفة كبيرة وباهظة، وهو ما يدفع كييف إلى طلب مزيد من الدعم المالي من شركائها الأوروبيين وغيرهم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أوكرانيا طلبت هذا الدعم بسبب التكلفة المرتفعة للحرب الشاملة التي بدأت بها روسيا، مشيرًا إلى أن استمرار القتال يتطلب توفير المزيد من الأموال.

وتابع، أن الحرب لن تنتهي قريبًا، مؤكدًا أن استمرارها لفترة طويلة يفرض على أوكرانيا الحاجة إلى مزيد من الموارد المالية لمواصلة الدفاع عن نفسها.

المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية

وأشار مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى أن المنظور الروسي في بداية الحرب كان يتوقع استمرارها لمدة شهرين، إلا أن أوكرانيا دخلت الآن عامها الخامس من الحرب، ولا تزال بحاجة إلى محاولة الدفاع عن نفسها.