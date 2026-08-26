بـ«قيمة كبيرة».. سرقة مشغولات ذهبية من فيلا ابنة أحمد بدير بأكتوبر

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا دعاء بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، بمدينة 6 أكتوبر، وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

كواليس الواقعة

وتلقى قسم الشرطة المختص بلاغًا يفيد باكتشاف سرقة مشغولات ذهبية من داخل الفيلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبدأت في إجراء المعاينة وفحص ملابسات الواقعة.

ويعمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا، إلى جانب فحص المترددين على المكان وسؤال العاملين، للوقوف على ظروف وملابسات السرقة وتحديد المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تتواصل جهود الأجهزة الأمنية لكشف تفاصيل الحادث وضبط مرتكبه.