الحرس الثوري: إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تقاسم عائدات الشحن عبر مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن جميع السفن الحربية للعدو إبتعدت مسافة لا تقل عن 400 كيلومتر عن مضيق هرمز.

وشدد محبي في تصريحات له على أنه لا تستطيع أي سفينة العبور من هذا الممر المائي من دون إذن وإدارة إيران.

وبيّن قائلا : مضيق هرمز يعود إلى إيران ودولة عُمان التي تقع قبالتنا .ودخلنا في مفاوضات مع عُمان قبل نحو شهر، وتوصلنا إلى نتائج حظيت بقبول الطرفين حول حصة كل من البلدين.

كما أوضح قائلا : إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تقاسم عائدات الشحن عبر مضيق هرمز خلال المحادثات بشأنه.

وختم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: الممر البحري بالقرب من سلطنة عمان يخضع لسيطرتنا التامة.

وفي وقت لاحق ، أكد الجيش الإيراني أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية.

وقال الجيش الإيراني، في بيان له: “السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات، ويمكنها العبور إذا حصلت على إذننا”.

وأقر الجيش الإيراني تكبد قواته البحرية أضرارا لكنها لم تسمح لسفن العدو العسكرية بالاقتراب من سواحل طهران.