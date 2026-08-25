تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

يحتفل المصريون بالمولد النبوي الشريف بترديد الأذكار الدينية وتناول حلوى المولد الشهية ولكن بسبب مكوناتها فهى تسبب بعض المشكلات الصحية لبعض الأشخاص خاصة عند الإكثار منها.

ويحذر أطباء المعهد القومي للتغذية بعض الفئات من تناول حلوى المولد النبوي:

مرضى السكرى ومرضى القلب ومرضى ارتفاع الكوليسترول ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الكلى ومرضى الكبد الدهني ومرضى القولون العصبي و مرضى ارتجاع المرئ و مرضى قرحة المعدة ومرضى تسوس الأسنان.

مرضى أنيميا الفول، ممنوعون من أنواع محددة وهى التى تحتوى على الفول السوداني أو الحمص أو أي نوع مكسرات وكذلك مرضى حساسية المكسرات.

مرضى ارتفاع الكوليسترول وزيادة الدهون الثلاثية في الدم ممنوعون أيضا من حلوى المولد.