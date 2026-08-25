مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالطريق الاوسطي نزلة بلبيس، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين إلى المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 12 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما تم استقبال جثة لشخص وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص بأتوبيس بالطريق الاوسطي نزلة بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.