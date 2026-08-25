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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف لبحث استغلال الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس احمد ادريس رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ووضع تصور متكامل للاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة الناتجة عن أعمال تغطية مجاري الري والصرف، والأراضي الفضاء التابعة لولايتي الري والصرف، إلى جانب الترع والمجاري المائية والمسارات التي تم الإستغناء عنها، بما يسهم في إقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية ذات نفع عام تعود بالفائدة على المواطنين وتدعم موارد الدولة، بحضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد إدريس رئيس الهيئة، والمستشار رامي عبد اللطيف المستشار القانوني للهيئة، والمهندس عماد تواضروس رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، وحمدي عبد السميع رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة، والمهندس محمد عزيز مدير عام صرف جنوب الشرقية، والمهندس محمد فيصل مدير عام شؤون مكتب رئيس الهيئة، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمكتبه بالديوان العام.

استهل محافظ الشرقية اللقاء بالتأكيد على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الإستغلال الأمثل لكافة الأراضي المتاحة، خاصة الأراضي الناتجة عن أعمال تغطية مجاري الري والصرف، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وكافة الجهات المعنية، لتذليل العقبات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة.

تناول الاجتماع مناقشة مقترح تغطية مصرف النخاس داخل القرية بطول ٥٠ مترًا أمام إحدى المدارس، حفاظًا على سلامة وأرواح الأطفال، إلى جانب مناقشة مقترح تغطية مصرف سنهوت بمركز منيا القمح، وفقًا للدراسات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لوضع مسودة وتصور متكامل للاستغلال الأمثل للأراضي الناتجة عن أعمال التغطية، وتحديد المشروعات والأنشطة المناسبة لإقامتها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بكل منطقة، مع الإلتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية والقانونية وتكون منشآت سهلة الفك والتركيب.

شدد المحافظ على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة قبل عمليات الطرح والترسية، لتحديد الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية اللازمة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف وفقًا لبنود بروتوكول التعاون المقرر توقيعه.

هذا وقد وجه المحافظ بوضع مخطط مبدئي وخريطة عمل تتضمن التصور الأمثل لاستغلال كل قطعة أرض متاحة، مع إعداد جدول زمني محدد للتنفيذ، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الشرقية والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، يحدد أوجه الاستغلال وأنواع الأنشطة المقترح تنفيذها، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تعظيم موارد الدولة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الحلول العاجلة للمعوقات التي تواجه بعض مشروعات الصرف داخل نطاق المحافظة، والعمل على دفع عجلة التنفيذ بها من خلال تعزيز التنسيق بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات.

أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإنجاح المشروعات المقترحة وتحقيق أهدافها التنموية.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية، مثمنًا التعاون والدعم المستمر من جانب المحافظة، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع المحافظة  ودفع عجلة العمل بكافة المشروعات المشتركة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لأراضي المتاحة مجاري الري والصرف

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