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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 361 إعلانا مخالفا بالشرقية خلال أغسطس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال رفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقا للاشتراطات واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أنه واصلت محافظة الشرقية جهودها لتنظيم المنظومة الإعلانية بالشوارع والميادين، والحد من الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتعظيم موارد الدولة.

وأوضحت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، استمرار تنفيذ الحملات اليومية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمراجعة الإعلانات واللوحات بالشوارع والميادين والتأكد من الالتزام بشروط التراخيص.

وأسفرت الحملات، خلال شهر أغسطس الجاري، عن إزالة ورفع 361 إعلانا مخالفا وبدون ترخيص، إلى جانب تقنين أوضاع 1786 إعلانا، ليصل إجمالي عدد الإعلانات واللوحات المرخصة بنطاق المحافظة إلى 30 ألفا و949 إعلانا.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الشرقية للحفاظ على الذوق العام، وتحسين المظهر الحضاري، بالتوازي مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مختلف مدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، وتطبيق اللائحة المنظمة للإعلانات بكل حسم، مع إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة.

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن إحكام السيطرة على المنظومة الإعلانية، وتحقيق الالتزام بالضوابط المنظمة، وتعظيم إيرادات الدولة.

الشرقية محافظ الشرقية وإزالة الإعلانات الشوارع والميادين

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