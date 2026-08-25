خرجت من ثلاجة الموتى.. موظف بالإسكندرية يستغيث لعلاجه بعد جراحة استئصال ورم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، استغاثة إنسانية عاجلة لموظف من أبناء محافظة الإسكندرية، يناشد فيها المسئولين بوزارة الصحة والجهات المعنية التدخل الفوري لإنقاذ حياته وتوفير العلاج اللازم له، إثر تدهور وضعه الصحي بشكل حاد عقب خضوعه لجراحة دقيقة لاستئصال ورم بالبطن.

وبحسب المنشورات المتداولة، فإن الموظف أب لأربعة أطفال وواجه رحلة معاناة قاسية بدأت بخطأ طبي داخل أحد المستشفيات الخاصة، وتضاعفت المأساة بإعلان وفاته بالخطأ ونقله إلى ثلاجة الموتى بالمشرحة قبل أن يتدارك الأطباء الأمر ويعود إلى الحياة، وسط ظروف صحية حرجة بعد أن استنزفت الجراحة الأولى جميع مدخراتهم المالية.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بالاستجابة السريعة لمناشدة المريض وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم له على نفقة الدولة نظراً لصعوبة وضعه المادي والصحي الحالي.