إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً ضرورة "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول ارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لجميع التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

وقال المحافظ إنه في مركز الزقازيق، تمت إزالة سقف للدور الأرضي بنطاق قرية كفر عرفة التابعة للوحدة المحلية بشنبارة الميمونة، حيث تمت الإزالة كلياً، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح، رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس، تمت إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 120 متراً بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، وإزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوى على مساحة 150 متراً بنطاق عزبة العوايضة التابعة للوحدة المحلية بغيتة، حيث تمت الإزالات كلياً، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أشرف عامر، رئيس المركز.

وفي مركز أبو حماد، تمت إزالة مبنى بالدبش الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 250 متراً بنطاق قرية عمريط التابعة للوحدة المحلية بالصوة، حيث تمت الإزالة كلياً، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المركز.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.