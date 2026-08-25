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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: رئيس لجنة الحكام أكد صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الشرقية إنبي

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رأي عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، في ركلة جزاء الأهلي التي احتسبها الحكم محمود ناجي للأحمر في مباراة الشرقية إنبي بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: جمعتني مكالمة أمس بالكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، لسؤاله عن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأضاف أحمد شوبير: عصام عبد الفتاح أخبرني أن أهم شيء أعجبه أن في المباريات الـ10 لم يتم اللجوء مرة واحدة لتقنية الفيديو، وكانت هناك تعليمات بأن الأصل هو الحكم، وقبل ذلك كان الرجوع لتقنية الفيديو هو الأكثر.

وتابع: عصام عبد الفتاح قال إنه كان حزينا على مستوى حمادة القلاوي في الموسم الماضي، وأثنى على أدائه الجيد في مباراة سيراميكا والقناة وأن الحكام بدأوا في استعادة الثقة.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلا: رئيس لجنة الحكام تحدث عن ركلة جزاء الأهلي، وقال لي إن الحكم كان واقفا أمامها وشاهدها جيدا وحكم الفيديو أيضا من أفضل الحكام وهو الحكم خالد جمال الغندور، وراجعنا وتأكدنا من صحة القرار، ونرحب بالنقد وبالرأي الأخر لكن الأهم ألا تكون لتصفية الحسابات.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام اتحاد الكرة الأهلي الحكم محمود ناجي

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