قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
«شربات المولد» في شوارع الجيزة.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع المواطنين بذكرى المولد النبوي
اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير
وزير الخارجية يؤكد لـ ويتكوف أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس إلى الاثنين
ترامب: تدمير أي سفينة تزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز
احتفالا بالمولد النبوي.. مسيرة الطرق الصوفية تنطلق من مسجد سيدي صالح الجعفري لـ الحسين
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف خفض التصعيد بالمنطقة ويشدد على أمن الملاحة الدولية
مصر تدين هجوم استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تغرم أشرف بن شرقي لهذا السبب

بن شرقي
بن شرقي
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام عن توقيع رابطة الأندية المصرية عقوبة مالية على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب عدم إجرائه مقابلة تليفزيونية عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إحدى مباريات الفريق.

وأوضح أمير هشام أن رابطة الأندية قررت تغريم بن شرقي مبلغ 30 ألف جنيه، وذلك على خلفية عدم التزامه بإجراء المقابلة التليفزيونية المقررة عقب حصوله على جائزة رجل المباراة.

وتأتي العقوبة في إطار اللوائح المنظمة للمسابقة، والتي تلزم اللاعبين المتوجين بجوائز فردية عقب المباريات بالظهور في المقابلات الإعلامية المحددة من جانب رابطة الأندية.

وتوج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام إنبي الشرقية، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بن شرقي أفضل لاعب في المباراة

وقدم بن شرقي أداء مميزا خلال اللقاء، وأسهم في فوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 3-2، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمسابقة المحلية.

ونال اللاعب إشادة الجهاز الفني والجماهير بعد المستوى الذي ظهر به على مدار أحداث المباراة، حيث كان أحد أبرز عناصر الأهلي في المواجهة، وساهم في ترجيح كفة فريقه خلال اللقاء.

وجاء فوز الأهلي على إنبي في مستهل مشواره بالدوري ليمنح الفريق دفعة قوية قبل استكمال منافسات الموسم، في ظل رغبة القلعة الحمراء في استعادة لقب البطولة بعد خسارته الموسم الماضي.

أمير هشام رابطة الأندية المصرية عقوبة مالية على المغربي أشرف بن شرقي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

ترشيحاتنا

دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: «مش عارفة أدفع الإيجار

فاتحة بقالي 10 أيام والدنيا مش كويسة.. دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: مش عارفة أدفع الإيجار

ملبن المانجا

فكرة جديدة.. طريقة عمل ملبن المانجو

البهاق

تفاصيل علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد