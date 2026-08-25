رابطة الأندية تغرم أشرف بن شرقي لهذا السبب

كشف الإعلامي أمير هشام عن توقيع رابطة الأندية المصرية عقوبة مالية على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب عدم إجرائه مقابلة تليفزيونية عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إحدى مباريات الفريق.

وأوضح أمير هشام أن رابطة الأندية قررت تغريم بن شرقي مبلغ 30 ألف جنيه، وذلك على خلفية عدم التزامه بإجراء المقابلة التليفزيونية المقررة عقب حصوله على جائزة رجل المباراة.

وتأتي العقوبة في إطار اللوائح المنظمة للمسابقة، والتي تلزم اللاعبين المتوجين بجوائز فردية عقب المباريات بالظهور في المقابلات الإعلامية المحددة من جانب رابطة الأندية.

وتوج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام إنبي الشرقية، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بن شرقي أفضل لاعب في المباراة

وقدم بن شرقي أداء مميزا خلال اللقاء، وأسهم في فوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 3-2، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمسابقة المحلية.

ونال اللاعب إشادة الجهاز الفني والجماهير بعد المستوى الذي ظهر به على مدار أحداث المباراة، حيث كان أحد أبرز عناصر الأهلي في المواجهة، وساهم في ترجيح كفة فريقه خلال اللقاء.

وجاء فوز الأهلي على إنبي في مستهل مشواره بالدوري ليمنح الفريق دفعة قوية قبل استكمال منافسات الموسم، في ظل رغبة القلعة الحمراء في استعادة لقب البطولة بعد خسارته الموسم الماضي.