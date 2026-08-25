وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن قضية سد النهضة تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مؤكداً أن القاهرة ليست لديها أي مشكلة مع الشعب الإثيوبي، وإنما تتمثل المشكلة في الإصرار على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأوضح عبد العاطي خلال لقائه عبر فضائية " سكاى نيوز" أن مصر انخرطت في مفاوضات مع الجانب الإثيوبي على مدار نحو 13 عاماً، بهدف التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف، إلا أن هذه المفاوضات لم تفضِ إلى نتيجة.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بأمنها المائي، قائلاً إن مهمة القوات المسلحة المصرية هي الدفاع عن حدود الدولة وحماية أمنها ومصالحها، ولذلك تؤكد مصر أنها لن تسمح بأي إجراءات يمكن أن تمس حقوقها المائية أو تهدد تدفق مياه النيل.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تتمسك بحقها في الدفاع عن نفسها، موضحاً: «إذا وقع أي ضرر من شأنه أن يعطل تدفق مياه النيل، فإن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا».

وأكد أن موقف مصر يستند إلى حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها المشروعة، مع استمرار التأكيد على أن مصر لا تعادي الشعب الإثيوبي، وإنما ترفض فرض الأمر الواقع والإجراءات الأحادية في ملف سد النهضة.

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