مش بالكلام.. رسالة قوية من نشأت الديهي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعاد الإعلامي نشأت الديهي التذكير بمواقف مصر الحاسمة بشأن أمنها المائي، مشددًا على أن التجربة التي مرت بها المنطقة مع سد النهضة الإثيوبي لن تسمح مصر بتكرارها مع أي مشاريع أو أحلام لمخططات سدود جديدة.

وقال «الديهي» خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «Ten»، ما جرى في سد إثيوبيا الكبير—سد النهضة—لن يتكرر مجددًا مع أحلامكم في إقامة سدود جديدة، والموضوع مش بالكلام."

وأضاف موجهًا حديثه للجانب الإثيوبي: “تاني بقول ومش عايز أقول كلام أكتر من كده، لأن الجانب الإثيوبي عنده الرسالة واضحة وصلته رسائل واضحة.”

وربط الديهي بين هذه التصريحات وبين الموقف التاريخي للشعب المصري ورؤيته لقدرات الدولة، مسترجعًا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهيرة من مقر هيئة قناة السويس، والتي طمأن فيها المصريين والعالم على أمن مصر المائي وحقوقها في مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن خطوط مصر الحمراء صريحة ولا تقبل التشكيك.