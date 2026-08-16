أول تعليق من نشأت الديهي بعد حديث الإعلام الإسرائيلي عن أزمة زوجات حسام حسن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل ما يحدث في مصر يحظى باهتمام ومتابعة واسعة من جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الأحداث المصرية أصبحت محل رصد وتحليل مستمر في عدد من المنصات الإعلامية الإسرائيلية.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن أربع صحف ووسائل إعلام إسرائيلية تناولت مؤخرًا واقعة مرتبطة بالمنتخب الوطني، على خلفية ما وصفه بانهيار المدير الفني للمنتخب عقب شجار بين زوجتيه، معتبرًا أن تناول مثل هذه التفاصيل يعكس حجم الاهتمام الإسرائيلي بكل ما يدور في مصر.



وأشار إلى أن القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تناولت كذلك أخبارًا مرتبطة بمصر، مضيفًا: "لما يجيبوا الخبر ويقولوا اللي رفع العلم الفلسطيني انهار، بقول إحنا العين علينا".



وتابع "الخبر في مصر بيرن"، وأن ما يحدث داخل البلاد يحظى باهتمام من أطراف مختلفة، سواء من دول يعتبرها البعض خصومًا أو من الأشقاء العرب، قائلًا: "الكل مهتم بمصر".



وأضاف "عندي عتاب ولوم من الأخبار التي يتم تناولها عن مصر، رفقًا بمصر، لأنها هي الدرع اللي باقي، وهي عمود الخيمة العربية"، مؤكدًا أهمية إدراك طبيعة الدور الذي تلعبه مصر في محيطها العربي.



ووجه رسالة إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قائلًا: "عمري ما شوفت حد بيسيء لمصر أكثر من المصريين"، داعيًا إلى توخي الحذر في طريقة تناول القضايا والأحداث التي تخص البلاد.