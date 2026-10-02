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الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة إجبار فتاة على استقلال سيارة بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة إجبار فتاة على استقلال سيارة بالقاهرة

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام قائد سيارة ملاكي بمحاولة إجبار إحدى الفتيات على استقلال السيارة برفقته بالقاهرة، والتعدي عليه بالضرب حال تدخله.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمشكو في حقه، خطيبها، له معلومات جنائية ومقيد الحرية حاليًا على ذمة إحدى القضايا، ومقيم بمحافظة الجيزة.

وبسؤالهما؛ قررا أنه بتاريخ 10 سبتمبر المنقضي، حدثت مشادة كلامية بينهما حال استقلالهما سيارة مملوكة له، بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم، بسبب خلافات بينهما، قاما على أثرها بالتوقف بمحل الواقعة لإنهاء ذات الخلافات، وحال ذلك تصادف مرور صاحب الحساب؛ فظن أن الثاني يحاول إجبار الفتاة على استقلال السيارة برفقته.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الفتيات

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