ارتكب أفعال خادشة للحياء .. القبض على ميكانيكي بعد مضايقة فتاة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالإتيان بأفعال خادشة للحياء.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بمحافظة الأسكندرية) ، وبسؤالها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالإتيان بأفعال خادشة للحياء حال تواجده داخل سيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (ميكانيكى"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) ، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بتاريخ 22/ أغسطس الماضى.





تم التحفظ على السيارة ..وإتخاذ الإجراءات القانونية.





