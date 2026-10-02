الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 13 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).







قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (13مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

