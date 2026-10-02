الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس.. غدا

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس، فى القضية رقم 27303 لسنة 2025 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 8452 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «حازم .أ» بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تعتنق أفكار القاعدة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.