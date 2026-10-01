الحكم على 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. السبت

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 3 أكتوبر 2026، الحكم على 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس في القضية رقم 267 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت و وائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانةسر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.