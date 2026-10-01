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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفقدان وزن ملحوظ.. ابنة مجدي الهواري وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
رنا عصمت

احتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل بخطوبة ابنتهما، في أجواء عائلية اتسمت بالبهجة والسعادة، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

فستان ابنة غادة عادل فى حفل خطوبتها..

وتألقت مريم ابنة غادة عادل و مجدى الهوارى ، فى حفل خطوبتها ، وخطفت الانظار بفقدان وزن ملحوظ.

وارتدت مريم بفستان انيق ومميز كشف عن إنقاص وزنها و اتسم بقماش الدانتيل المنقسم إلى قطعتين و هو ما كشف عن قوامها الممشوق.

واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب بسيط أبرز ملامح وجهها، فيما اختارت مكياجًا هادئًا ارتكز على إبراز جمال عينيها مع ألوان طبيعية للشفاه، ليعكس إطلالة متكاملة تتسم بالنعومة والجاذبية.

آخر أعمال غادة عادل 

ُذكر أن الفنانة غادة عادل شاركت مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم «فاميلي بيزنس» مع الفنان محمد سعد، والذي عُرض خلال موسم عيد الفطر 2026، إلى جانب مسلسل «وتر حساس 2» وفيلم «فيها إيه يعني؟» اللذين عُرضا خلال عام 2025.

May be an image of wedding
May be an image of one or more people, beard, suit and wedding
May be an image of wedding
May be an image of wedding
الصور الأولى من خطوبة ابنة مجدي الهواري وغادة عادل #سيف_الأمة
مجدي الهواري وغادة عادل يحتفلان بخطوبة ابنتهما - موقع بصراحة الإخباري
مجدي الهواري وغادة عادل يحتفلان بخطوبة ابنتهما - موقع بصراحة الإخباري
أجواء عائلية واحتفال خاص».. مجدي الهواري وغادة عادل يحتفلان بخطوبة ابنتهما مريم|صور
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها فستان ابنة غادة عادل فى حفل خطوبتها مريم ابنة غادة عادل و مجدى الهوارى خطوبة ابنة غادة عادل

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بفقدان وزن ملحوظ.. ابنة مجدي الهواري وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

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