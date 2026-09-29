إطلالة بـ 95 ألف جنيه.. ياسمين صبرى تثير الجدل في أسبوع الموضة بباريس

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبرى..

وأثارت ياسمين صبرى، الجدل بجمالها وسط نجمات العالم في عرض L’Oréal Paris في أسبوع الموضة بباريس.



وظهرت ياسمين صبرى ، بإطلالة جريئة و ملفتة مرتدية فستانا باللون الاحمر الستان ذات فتحة من الساق و اتسم بستايل الكب فستان من ماركة Gaby Charbachy وسعره 94 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صورة الفنانة ياسمين صبري







