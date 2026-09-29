تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

أشاد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، بطريقة تعامل النادي الأهلي مع لاعبيه، وذلك عقب إعلان تجديد عقد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بصراحة بيعرف يكبر اللاعيبة النادي الأهلي، مع الشناوي تعظيم سلام».

وجاء تعليق نجم الزمالك السابق عقب إعلان النادي الأهلي رسميًا تمديد تعاقد محمد الشناوي حتى موسم 2027-2028، في ظل استمرار الحارس ضمن حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويواصل محمد الشناوي مسيرته مع الأهلي، في ظل ارتباط الفريق بالعديد من الاستحقاقات المحلية والقارية، ورغبته في المنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في كلاسيكو الكرة المصرية والأفريقية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز حصريًا، مع وجود نخبة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية مباريات المسابقة.