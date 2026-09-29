بلال السيسي: محمد صلاح لن يشارك في مباراة جنوب أفريقيا الودية بنسبة مليار%

كشف الناقد الرياضي بلال السيسي عن موقف النجم المصري محمد صلاح من خوض مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية في ختام معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي الحالي.

وقال بلال السيسي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «وفقًا لمعلوماتي محمد صلاح لن يكون متواجدًا في مباراة جنوب أفريقيا، وهو حاليًا سافر خارج البلاد وتوجه إلى إنجلترا».

وأكد بلال السيسي قائلًا: «مليار% أن محمد صلاح سيكون خارج مباراة مصر وجنوب أفريقيا».

ورأى بلال السيسي أن تصريحات حسام حسن عن الدوري المصري لم تكن في محلها، مشيرًا إلى أن الدوري هو الذي أفرز التنافسية الكبرى التي حدثت في الموسم الماضي حتى آخر جولة من عمر المسابقة.

وتابع بلال السيسي قائلًا: «نحن لسنا ضد حسام حسن، ولكن حسام حسن بصدد التعرض لعقوبة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بسبب أحداث مباراة مصر والأرجنتين وستكون عقوبات كبيرة».