منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب السودان غدا في تصفيات الأمم الإفريقية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان، في الرابعة عصر الغد الثلاثاء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وخاض المنتخب مرانه باستاد جوبا الدولي، بجنوب السودان، عصر اليوم، لمدة ساعة.

شارك في المران 23 لاعبا، المختارين بقائمة منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، وهم: مصطفى شوبير ، المهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة وحسام عبدالمجيد وعمر فايد وأحمد فتوح وكريم حافظ ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى زيكو وهيثم حسن وعمر مرموش وأسامة فيصل وحمزة عبدالكريم.

في سياق متصل، حرص خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة المنتخب في جنوب السودان، على استقبال حازم ممدوح، سفير مصر في جنوب السودان وأعضاء السفارة المصرية، الذين حرصوا على مؤازرة المنتخب الوطني قبل مواجهة الغد.

كان منتخب مصر تعادل سلبيا في الجولة الاولي مع ضيفه منتخب أنجولا ،بينما خسر منتخب جنوب السودان امام مضيفه منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف.