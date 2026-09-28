الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) ومناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر و الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الجديدة 32 20

6 أكتوبر 32 20

بنها 31 21

دمنهور 30 20

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 30 20

بلطيم 28 21

المنصورة 31 20

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 20

طنطا 30 20

دمياط 29 22

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 20

العريش 30 20

رفح 29 20

رأس سدر 33 24

نخل 31 18

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 24

الإسكندرية 28 22

العلمين 27 21

مطروح 27 21

السلوم 26 19

سيوة 30 18

رأس غارب 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 24

الشلاتين 35 27

حلايب 32 26

أبو رماد 35 26

مرسى حميرة 34 25

أبرق 35 25

جبل علبة 34 24

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 22

قنا 38 25

الأقصر 40 24

أسوان 40 25

الوادي الجديد 38 22

أبوسمبل 40 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 43 32

الرياض 42 27

المنامة 39 31

أبوظبي 42 28

الدوحة 39 31

الكويت 43 30

دمشق 29 15

بيروت 28 23

عمان 25 15

القدس 25 17

غزة 28 21

بغداد 36 24

مسقط 33 29

صنعاء 29 11

الخرطوم 41 29

طرابلس 28 21

تونس 30 21

الجزائر 27 20

الرباط 28 17

نواكشوط 32 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 10

إسطنبول 19 16

إسلام آباد 32 20

نيودلهي 34 24

جاكرتا 34 25

بكين 28 14

كوالالمبور 33 25

طوكيو 23 19

أثينا 23 17

روما 28 15

باريس 27 19

مدريد 25 17

برلين 25 12

لندن 24 18

مونتريال 19 11

موسكو 16 06

نيويورك 21 16

واشنطن 25 14

أديس أبابا 25 12