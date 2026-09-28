الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مواعيد المباريات الودية التي يخوضها منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تشهد إقامة 3 مواجهات، من بينها مباراة وداعية لقائد الفريق ونجم التانجو ليونيل ميسي.

وأعلن ميسي، اعتزاله اللعب الدولي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 31 أغسطس الماضي.

وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الأرجنتيني مشاركة ميسي في مباراة ودية أمام منتخب بنين، لتكون بمثابة المباراة الوداعية للنجم الأرجنتيني.

ويخوض منتخب الأرجنتين مبارياته الثلاث أمام منتخبات بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين، خلال نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا

يلتقي منتخب الأرجنتين مع بوليفيا يوم الأربعاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأرجنتين، على ملعب «ماريو ألبرتو كيمبس».

وتقام المباراة في الثالثة فجر الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

موعد مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره بوركينا فاسو يوم السبت 3 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأرجنتين، على ملعب «مونومنتال».

وتنطلق المباراة في الثالثة فجر الأحد 4 أكتوبر بتوقيت مصر والسعودية.

موعد مباراة الأرجنتين وبنين ووداع ميسي

وتقام المباراة الوداعية لليونيل ميسي أمام منتخب بنين يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأرجنتين، على ملعب «مونومنتال».

وتوافق المباراة الثانية فجر الأربعاء 7 أكتوبر بتوقيت مصر والسعودية.

وتترقب الجماهير الأرجنتينية الظهور الوداعي لميسي بقميص منتخب بلاده، بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بكوبا أمريكا وكأس العالم مع التانجو.