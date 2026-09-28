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لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى، منتدى مصر للتعدين 2026، يمثل رسالة من الدولة المصرية للمستثمرين باهتمامها بقطاع التعدين.

وأضاف أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن حضور الرئيس السيسي للمنتدى يمثل فرصة للتعاون مع شركات عالمية في قطاع التعدين.

و على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع لويس واتوم، وزير المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين، وفتح مجالات جديدة للشراكة بين البلدين، بما يدعم الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية وتعظيم القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية منها.

وأكد المهندس كريم بدوي أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على أعمال البحث والاستكشاف والاستخراج، وإنما يرتبط بمنظومة متكاملة تضم البنية الأساسية والطاقة والإنشاءات والأعمال الهندسية والخدمات، وتمتد إلى التصنيع وربط المنتجات بالأسواق والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة للتعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

السيسي منتدى مصر للتعدين منتدى مصر للتعدين 2026 الإعلامي أحمد موسى

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