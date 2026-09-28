حسين فهمي يعلن عن موعد انعقاد مؤتمر الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي

اعلن الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن موعد المؤتمر الصحفي للدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرّر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ومن المقرر الموتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 12 أكتوبر القادم.

مقر جديد :

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن نقل مقره من منطقة وسط البلد، الي دار الأوبرا المصرية.

وقال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان: في خطوة جديدة تعكس مسيرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومكانته العريقة، ينتقل المقر الرسمي للمهرجان إلى دار الأوبرا المصرية، ليبدأ من قلب أحد أهم الصروح الثقافية والفنية في مصر فصلًا جديدًا من تاريخه.