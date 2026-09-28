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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين فهمي يعلن عن موعد انعقاد مؤتمر الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي
حسين فهمي
أحمد البهى

اعلن الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن موعد المؤتمر الصحفي للدورة  السابعة والأربعين من المهرجان، المقرّر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ومن المقرر الموتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 12 أكتوبر القادم. 

مقر جديد : 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن نقل مقره من منطقة وسط البلد، الي دار الأوبرا المصرية. 

وقال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان:  في خطوة جديدة تعكس مسيرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومكانته العريقة، ينتقل المقر الرسمي للمهرجان إلى دار الأوبرا المصرية، ليبدأ من قلب أحد أهم الصروح الثقافية والفنية في مصر فصلًا جديدًا من تاريخه.

الفنان الكبير حسين فهمي حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي الدولي

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