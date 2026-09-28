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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح

المخرج مجدي أبو عميرة
المخرج مجدي أبو عميرة
سعيد فراج

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، برئاسة عزة أبو اليزيد، لجنة تحكيم المهرجان في دورته الثالثة، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، والمقرر إقامتها تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويترأس لجنة التحكيم المخرج مجدي أبو عميرة، وتضم في عضويتها الفنان محسن صبري، والدكتورة ليلى المغربي، أستاذة تاريخ وعلوم أزياء الدراما والسينما والمسرح بأكاديمية الفنون، والمخرج فايق جرادة، رئيس تلفزيون فلسطين، والفنانة المغربية سميرة هواري.

ومن المقرر انطلاق المهرجان يوم 10 أكتوبر المقبل، وتستمر فعالياته حتى يوم 16 أكتوبر، في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز.

مهرجان بردية السينمائي 

وكانت إدارة مهرجان بردية السينمائي، برئاسة عزة أبو اليزيد، قد أعلنت مؤخرًا إطلاق اسم النجم الراحل خالد صالح على الدورة الثالثة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وما قدمه من أعمال تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.

ويأتي هذا التكريم تخليدًا لاسم أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث تميز خالد صالح بموهبة استثنائية وأداء صادق، جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وقدم الراحل خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الأدوار المؤثرة التي تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية، ونجح من خلالها في تجسيد شخصيات إنسانية تركت أثرًا عميقًا لدى المشاهدين.

وأكدت رئيسة المهرجان، عزة أبو اليزيد، أن اختيار اسم خالد صالح يحمل رسالة تقدير لفنان استطاع أن يرسخ حضوره الفني بأعمال خالدة، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستشهد عددًا من الفعاليات التي تحتفي بإرثه الفني وتستعيد أبرز محطاته.

وأعلنت عزة أبو اليزيد أن مسابقات المهرجان هذا العام لها طابع مختلف عن الدورات السابقة، حيث انقسمت إلى 3 مسابقات، كالتالي:

الأولى.. مسابقة «سينما الومضة»

ومن أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم 5 دقائق.

الثانية.. «المسابقة العامة»

ومن أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم 30 دقيقة، متضمنة تترَي البداية والنهاية، وتتضمن العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل تمثيل.

الثالثة.. «مسابقة مخصصة لأفلام الذكاء الاصطناعي»

كما أوضحت أن من أهم الشروط العامة ألا يكون الفيلم قد عُرض من قبل على أي من منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من الشروط الأخرى الموضحة في «لينك التقديم».

ويُعد مهرجان بردية السينمائي الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق، وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة «بردية للثقافة والفنون» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وانطلقت الدورة الثانية من المهرجان في شهر سبتمبر الماضي بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت اسم الكاتب الكبير «وحيد حامد»، وكان ضيفا شرف حفل الافتتاح المخرج الكبير «مروان حامد» والنجمة «إلهام شاهين»، وتم تكريم النجمة «هالة صدقي»، والكاتب الكبير «محمد بغدادي»، والنجمة «سيمون»، والإعلامية الكبيرة «بوسي شلبي»، والنجم «محمد فهيم»، والنجم «شريف إدريس»، والمنتج السعودي «خالد الراجح»، بحضور المخرج الكبير «خالد الحجر» والفنانة الكبيرة «عفاف رشاد» ولفيف من نجوم الفن والثقافة.

وصاحب الفعاليات إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل «وحيد حامد»، بعنوان «وحيد حامد أوان الورد»، من تقديم الناقد الفني الكبير «طارق الشناوي».

أما حفل الختام، فتضمن تكريم ضيفة شرف الحفل النجمة «نهال عنبر»، إلى جانب تكريم النجم «محمد رضوان» والمصور السينمائي الكبير «محسن أحمد».

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الدورة الثانية كانت برئاسة مدير التصوير الكبير «سعيد شيمي»، وتضم في عضويتها الشاعر الكبير «إبراهيم عبد الفتاح»، والنجم «محسن صبري»، والمخرج الفلسطيني الكبير «فايق جرادة»، والمخرج الكبير «حسن عيسى».

وحملت الدورة الأولى اسم المخرج الكبير «عاطف الطيب»، وترأسها الكاتب الكبير «عبد الرحيم كمال»، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة «سوسن بدر»، فيما كانت ضيفة حفل الختام النجمة «لبلبة».

كما كرمت إدارة المهرجان في دورته الأولى نخبة من نجوم وصناع السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التي عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية.

وشمل التكريم مختلف مجالات صناعة الفيلم، بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولًا إلى الإخراج ودوره المهم في صناعة السينما، ومن بينهم الإعلامية الكبيرة «سلمى الشماع»، والمصور السينمائي الكبير «سعيد شيمي»، والمخرج الكبير «عمر عبد العزيز»، والمخرج الكبير «هاني لاشين»، والكاتب الكبير «ناصر عبد الرحمن»، والشاعر الكبير «إبراهيم عبد الفتاح»، والأب «بطرس دانيال»، والمخرج الفلسطيني الكبير «فايق جرادة»، والكاتب الروسي الكبير «فلاديمير بيلياكوف».

وزير الثقافة مهرجان بردية السينمائى مجدي أبو عميرة

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