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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مبسوطة إن اتعرفت عليكم .. رسائل جيسيكا حسام لبنات الصعيد

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
سعيد فراج

شاركت الفنانة الشابة جيسيكا حسام، أمس الأحد في الحفل الختامي لبرنامج "نحو نهج شامل لمناهضة الممارسات الضارة ضد الفتيات في مصر والذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وسفارة مملكة هولندا، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والسكان.

جيسيكا حسام 

وتأتي مشاركة جيسيكا حسام في إطار اهتمامها بالقضايا المجتمعية ودعم مبادرات تمكين المرأة والفتيات، وأقيم الحفل بوسط البلد بالقاهرة، وسط حضور من ممثلي المنظمات الدولية والجهات الحكومية والشباب المشاركين في البرنامج.

وخلال الحفل تفاعلت جيسيكا حسام مع العديد من فتيات وسيدات الصعيد بالغناء والتوعية ضد العنف والممارسات الضارة ونشرت جيسيكا عبر خاصية الستوري على انستجرام تفاعل إحدى السيدات التي قالت لها "بنحبك ومصدقينك ونفسنا تجيلنا أسيوط والصعيد" لترد عليهم جيسيكا “من عيني هجيلكم”. 

كما نشرت جيسيكا تفاعلها بالغناء مع فتيات الصعيد المشاركات في البرنامج وكتبت “مبسوطة أوي إن اتعرفت عليكم يا أجدع وأشطر بنات في الصعيد”. 

ويهدف البرنامج إلى إحداث تأثير مجتمعي مستدام وتمكين الشباب وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأم، من خلال تجربة بصرية وصوتية غامرة استعرضت أبرز إنجازات المشروع خلال 4 سنوات.

جيسيكا حسام الفنانة الشابة جيسيكا حسام أعمال جيسيكا حسام

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