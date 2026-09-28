انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الاثنين، سلسلة انفجارات متتالية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير وإطلاق كثيف للمضادات الجوية التابعة لميليشيا الحوثي.

وقالت وسائل إعلام مختلفة إن مقاتلات جوية يمنية شنت غارتين استهدفتا كلية الطيران والدفاع الجوي شمال شرق صنعاء، إضافة إلى موقع آخر وسط العاصمة لم تتضح طبيعته، مشيرة إلى وقوع انفجارات داخلية متتالية في المواقع المستهدفة، وسط ترجيحات باستهداف أحد المخازن العسكرية التابعة للميليشيا.

وأضافت أن شظايا وقذائف تطايرت إلى مناطق سكنية مجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وفرضت ميليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا وقيودًا على حركة السكان في محيط حي «السنيني».

وتزامنت الغارات مع اشتباكات في محافظة تعز، حيث تصدت القوات الحكومية، بإسناد من «المقاومة الشعبية»، لهجمات شنتها ميليشيا الحوثي في جبهات مديرية جبل حبشي، خصوصًا منطقتي «العنين» و«بني بكاري»، واستمرت المواجهات لساعات حتى فجر الاثنين.

وتأتي هذه التطورات وسط محاولات متواصلة لميليشيا الحوثي لتحقيق تقدم ميداني في المرتفعات شمال غرب لحج وغرب تعز، بهدف تعزيز مواقعها وتأمين مناطق سيطرتها الساحلية بالقرب من باب المندب جنوبي البحر الأحمر.