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أمريكا تنفي عرض بيع أسلحة للصين.. ماذا حدث بين ترامب وشي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تنفي عرض بيع أسلحة للصين.. ماذا حدث بين ترامب وشي؟

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نفى مسؤولون أمريكيون صحة ما أثير بشأن احتمال عرض واشنطن على بكين شراء أسلحة أمريكية، مؤكدين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تمتلك أي خطط لبيع أسلحة إلى الصين، وأن القوانين الأمريكية تحظر مثل هذه الصفقات.

وقال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب لا تخطط لبيع أسلحة إلى الصين، فيما أكد مسؤول آخر أن القوانين الأمريكية تحظر بشكل صريح توريد الأسلحة إلى بكين، مشددًا على أن واشنطن لم تقدم أي عرض من هذا النوع للسلطات الصينية.

وجاءت التصريحات بعد حديث السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو، الذي قال إن ترامب سأل نظيره الصيني شي جين بينج في وقت سابق عما إذا كان يرغب في شراء بعض الأسلحة الأمريكية، دون الكشف عن طبيعة الرد الصيني على هذا الطرح.

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة، والتي استمرت ثلاثة أيام، وسط استمرار الخلافات بين واشنطن وبكين بشأن عدد من الملفات، من بينها قضية تايوان.

مسؤولون أمريكيون واشنطن بكين شراء أسلحة أمريكية دونالد ترامب بيع أسلحة إلى الصين

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