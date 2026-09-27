نائب وزيرة الإسكان يتابع خطط التشغيل والأداء التجاري وتعظيم الاستفادة من الأصول بمحافظة البحر الأحمر .. صور

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واصل المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، متابعته لمنظومة العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وذلك خلال جولته الميدانية بالمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء مهندس بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.

وعقد المهندس أحمد عمران اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري ومسؤولي الملفات الفنية والتشغيلية والتجارية والإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، لمتابعة مؤشرات الأداء، وخطط التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وموقف الخدمات التجارية وتنمية الموارد، إلى جانب استعراض آليات تعظيم الاستفادة من أصول وإمكانات الشركة.

وجاء الاجتماع في إطار الجولة التي شملت عددًا من مواقع الشركة، من بينها محطة تحلية مياه سفاجا بطاقة 7 آلاف متر مكعب يوميًا، وموقع محطة تحلية سفاجا الجديدة بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة اليسر لتحلية المياه بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة المعالجة الثلاثية بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة صرف صحي «هـ» بطاقة تصميمية 117 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة رفع مياه الدهار الجديدة.

وأكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أهمية رفع كفاءة محطة اليسر لتحلية المياه، والحفاظ على طاقتها الإنتاجية وكفاءة مكوناتها، مع استمرار تنفيذ خطط الإحلال والتجديد وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، بما يضمن استدامة التشغيل واستقرار إمدادات مياه الشرب بمدينة الغردقة.

وشدد المهندس أحمد عمران على أهمية الاعتماد على موارد الشركة وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية، بما يعزز قدرتها على تمويل احتياجات التشغيل والصيانة وخطط الإحلال والتجديد، موجهًا بالعمل على استغلال الأصول والإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل، وتعظيم العائد منها بما يدعم خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات.

كما أكد المهندس أحمد عمران ضرورة رفع كفاءة الأداء التجاري وتحسين معدلات التحصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الفاقد ومواجهة الوصلات الخلسة والقضاء عليها، بما يحافظ على موارد الدولة وحقوق الشركة، مشددًا على أهمية الربط بين مؤشرات الأداء الفني والتجاري، ووضع مستهدفات واضحة قابلة للقياس والمتابعة.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية إحكام الرقابة على أغربة المياه ومحطات المياه ومختلف نقاط توزيع المياه، والمتابعة المستمرة للكميات المنتجة والموزعة، بما يضمن إحكام منظومة التشغيل وتأمين وصول مياه الشرب إلى المواطنين، خاصة في المناطق التي تعتمد على نظم المناوبات ونقل المياه.

وشدد المهندس مصطفى الشيمي على إحكام منظومة الرقابة والمتابعة على سيارات نقل مياه الشرب، والتأكد من توجيهها إلى المناطق المستهدفة وفق الاحتياجات الفعلية، ومتابعة حركة السيارات ومساراتها وكميات المياه المنقولة، بما يضمن وصول المياه للمواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

كما وجه المهندس مصطفى الشيمي بالمتابعة الدائمة لمنظومة تشغيل محطات تعبئة سيارات المياه، وإحكام إجراءات دخول وخروج السيارات وتسجيل ومراجعة الكميات المنصرفة، وربط حركة السيارات باحتياجات المناطق المخدومة وبرامج توزيع المياه، بما يعزز كفاءة إدارة المنظومة ويرفع مستوى الرقابة عليها.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن الحفاظ على استدامة الخدمة يتطلب تكامل الجوانب الفنية والتشغيلية والتجارية، من خلال رفع كفاءة الأصول، والالتزام ببرامج الصيانة، وتقليل الفاقد، ودقة البيانات ومؤشرات التشغيل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوجيه الموارد وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التكليفات، ووضع مؤشرات واضحة لقياس معدلات الإنجاز في الملفات الفنية والتشغيلية والتجارية، مع استمرار العمل على رفع كفاءة التشغيل، وتنمية موارد الشركة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، وتحسين معدلات التحصيل وتقليل الفاقد، بما ينعكس بصورة مباشرة على استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.