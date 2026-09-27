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إعلام مغربي: زوجة سعد لمجرد حامل في شهرها الأخير.. وخبر اعتقاله نزل عليها كالصاعقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إعلام مغربي: زوجة سعد لمجرد حامل في شهرها الأخير.. وخبر اعتقاله نزل عليها كالصاعقة

سعد لمجرد
سعد لمجرد
أوركيد سامي

تصدّر اسم الفنان المغربي سعد لمجرد المشهد خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد باعتقاله فجر اليوم السبت 26 سبتمبر، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات، في تطورات أعادت قضية الفنان المغربي إلى الواجهة من جديد، بعد سنوات طويلة من الجدل الذي أحاط بها على المستويين الفني والقانوني.

وبالتزامن مع انتشار خبر اعتقال سعد لمجرد، أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن زوجته تعيش حالة من الصدمة، خاصة أنها في شهرها الأخير من الحمل، مشيرة إلى أن خبر توقيف زوجها وقع عليها بشكل مفاجئ وقاسٍ في ظل الظروف التي تمر بها حاليًا.

تعود جذور القضية إلى عام 2018، عندما تقدمت شابة فرنسية ببلاغ رسمي اتهمت فيه سعد لمجرد بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق في مدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، وذلك عقب سهرة جمعتهما.

وعقب البلاغ، بدأت السلطات الفرنسية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتحت تحقيقًا في الواقعة، قبل أن يتم توقيف الفنان المغربي والتحقيق معه لفترة، ثم الإفراج عنه لاحقًا وفق شروط وإجراءات قضائية مشددة.

ومنذ ذلك الوقت، دخلت القضية في مسار قانوني طويل، وأصبحت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المرتبطة بأحد نجوم الغناء العرب، خاصة مع استمرار الاهتمام الإعلامي بها وتطوراتها على مدار السنوات الماضية.

سعد لمجرد يتمسك بنفي الاتهامات

منذ بداية الأزمة، تمسك سعد لمجرد بنفي الاتهامات الموجهة إليه، وأكد في مناسبات مختلفة تمسكه بموقفه، بينما واصل فريق دفاعه التحرك قانونيًا من خلال تقديم الدفوع والطعون والإجراءات التي تستهدف التشكيك في الرواية المقدمة ضده.

واستمرت القضية في التأثير على حياة الفنان المغربي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، إذ وجد نفسه لسنوات في مواجهة ضغوط إعلامية وانتقادات واسعة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.

تأثير القضية على مسيرته الفنية

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب القانوني فقط، وإنما امتدت إلى مسيرة سعد لمجرد الفنية، حيث تعرض عدد من حفلاته في دول مختلفة للإلغاء أو التعثر، كما ظهرت مطالبات من بعض الجهات بعدم مشاركته في فعاليات فنية كبرى.

ورغم ذلك، نجح الفنان المغربي في الحفاظ على وجوده القوي داخل الساحة الغنائية العربية، مستندًا إلى قاعدة جماهيرية واسعة ظلت تتابع أعماله وتدعم استمراره الفني، حتى في ظل الجدل المتواصل الذي أحاط بقضيته.

«من أول دقيقة».. نجاح فني رغم الأزمة

وخلال السنوات التي استمرت فيها القضية، واصل سعد لمجرد طرح أعمال غنائية جديدة، وحقق عدد منها انتشارًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة عبر المنصات الرقمية.

وكان من أبرز هذه الأعمال أغنية «من أول دقيقة»، التي قدمها بالتعاون مع الفنانة اللبنانية إليسا، وحققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا ملحوظًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، لتؤكد استمرار حضوره الجماهيري رغم الظروف الصعبة التي رافقت مسيرته خلال تلك الفترة.

تطورات جديدة تعيد القضية إلى الواجهة

ومع تداول نبأ اعتقال سعد لمجرد لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، عادت القضية إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والجماهيري بقوة، وسط حالة من التساؤلات حول التطورات القانونية المقبلة، وموقف أسرته وفريق دفاعه خلال المرحلة القادمة.

ويأتي ذلك في توقيت حساس على المستوى العائلي، في ظل ما تردد عن حمل زوجته ووصولها إلى الشهر الأخير، وهو ما جعل خبر الاعتقال يحمل وقعًا خاصًا على حياته الأسرية، بالتزامن مع استمرار تداعيات القضية التي بدأت قبل سنوات.

وبين التطورات القضائية، وصمت الأسرة، والاهتمام الإعلامي الواسع، يظل ملف سعد لمجرد حاضرًا بقوة في المشهد، بعدما امتد تأثيره لسنوات من حياته الفنية والشخصية، بالتزامن مع استمرار متابعته من جانب الجمهور العربي الذي يترقب ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.

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