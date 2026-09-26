سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن السحب الرعدية تتقدم لتؤثر على مناطق من الصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا، مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

وحذرت الهيئة في بيان لها اليوم، من ضربات البرق والرعد ونشاط الرياح الناتج من الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية الذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 27 سبتمبر 2026، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الأحد 27 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 34، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 34

​شمال الصعيد: العظمى 36، المحسوسة 38

​الوجه البحري: العظمى 33، المحسوسة 35

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، المحسوسة 34

​جنوب الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 41



​حالة الطقس الأحد 27 سبتمبر

​يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.



​الظواهر الجوية الأحد 27 سبتمبر



​شبورة مائية: من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً: على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س: على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.