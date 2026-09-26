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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

حسام والشناوي وفايق
حسام والشناوي وفايق
محمد بدران

أثار الإعلامي إبراهيم فايق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد نشره رسالة غامضة عقب تعادل منتخب مصر أمام أنجولا، في ظل الأزمة الأخيرة التي شهدتها أجواء المنتخب الوطني وتصريحات حسام حسن، المدير الفني، بشأن محمد الشناوي.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة «إكس»: «فركش من بتاعة الأفلام»، دون أن يوضح المقصود من رسالته أو الجهة التي يشير إليها، ما فتح باب التكهنات بين متابعيه حول دلالات المنشور.

وجاء منشور إبراهيم فايق بعد ساعات من تعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وكان فايق قد انتقد في وقت سابق تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، بعد وصف المدير الفني للحارس بأنه كان «منتهيًا» وقت اختياره لقائمة المنتخب، مؤكدًا أن استخدام هذا التعبير لم يكن موفقًا، خاصة أن الشناوي قائد منتخب مصر.

من جهته، أكد حسام حسن عقب التعادل أمام أنجولا، رضاه عن أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن التوفيق لم يحالف المنتخب لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن التركيز حاليًا ينصب على مواجهة جنوب السودان، بهدف حصد أكبر عدد من النقاط في التصفيات.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان

يستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا للموعد المعلن من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

يحتل منتخب مالاوي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخبا مصر وأنجولا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، بعد خسارته أمام مالاوي في الجولة الأولى.

فركش رسالة إبراهيم فايق الشناوي

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